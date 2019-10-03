У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа. ВIДЕО

Про це заявила нардепка від "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в Раді згадували про "формулу Штайнмаєра" лише фракції "Голосу" і "ЄС". Ми уважні до цієї теми і вважаємо її дуже гострою. Сьогодні вже зібрані підписи для створення тимчасової слідчої комісії, яка буде вникати в цю тему і матиме більше повноважень, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються і звернути на це увагу влади, інформувати про це громадськість", - розповіла парламентарій.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".