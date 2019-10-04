Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Президент Зеленський зазначив, що радий зустрічі з Лукашенком, а також сказав, що Україна і Білорусь практично не має кордону, а український і білоруський народи близькі ментально.

"Вітаю Олександра Григоровича Лукашенка Президента Республіки Білорусь на нашій Житомирщині ... Можу навіть розмовляти українською мовою, тому що Президент Білорусі Олександр Григорович Лукашенко, ми один одного розуміємо, тому що наші мови дуже схожі. Мені дійсно дуже приємно, що у наших країн немає кордонів. Справді, немає кордонів між нашими країнами, чому, тому що я перш за все говорю про людей. Наші люди дружні, наші люди ментально, я вважаю, аболютно близькі й однакові. І я пишаюся цим. Упевнений, що кожен українець пишається тим, що у нас такі добрі сусіди", - сказав Зеленський.

Лукашенко також розділив думку Зеленського і сказав, що "приїхав на близьку, рідну землю".

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"Дякую Вам від всієї нашої делегації, вона величезна, майже півтисячі людей приїхали на близьку нам, можна сказати, рідну землю ... Немає жодних кордонів, ми дійсно розуміємо один одного, хоча і розмовляємо різними мовами порівняно. Мови наші близькі і зрозумілі і людям нашим вони також зрозумілі. Багато писатимуть, про те що ми з Вами познайомилися, нічого подібного, ми з Вами знайомі дуже давно, правда заочно. Сьогодні ми живцем зустрічаємося тут, віч-на-віч, для того щоб ще раз звірити наші годинники, пройти порядком денним наших відносин", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі переконаний, що все про що він домовиться із Зеленським, буде виконуватися.

"Ніколи ви взагалі не мали проблем з територією Білорусі і з Білоруссю ви ніколи не будете їх мати".

Нагадаємо, сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом в український Житомир, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.