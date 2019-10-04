ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО

"Зараз ми проводимо аудит тих проваджень, які здійснювалися раніше Генеральною прокуратурою. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (ексміністр екології Микола Злочевський. - Ред), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко . - Ред.) та інші люди або компанії - таких проваджень півтора десятка. Ми зараз переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше, для того, щоб прийняти рішення в тих випадках, де були винесені незаконні процесуальні рішення, переглянути їх", - сказав він, відповідаючи на запитання про притягнення до відповідальності фігурантів справи Burisma ("Бурісма"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте: Рябошапка виніс догану Луценкові. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор зазначив: "Ми проводимо аудит всіх резонансних справ, які були закриті або розглянуті попереднім складом органів прокуратури. І за результатами вивчення цих справ і ревізій ми будемо розуміти, які рішення там можна і необхідно прийняти. Зараз наперед ми не можемо прогнозувати рішення".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи стосуються розслідування 15 справ Байдена і Burisma, він сказав: "Ключові слова були не Байден і не Burisma. Ключовими словами були ті провадження, які закриті або розслідувалися попереднім керівництвом, в тому числі серед цієї великої кількості справ можуть бути і ті - з цими двома словами ".

За словами Рябошапки, передовсім Генпрокуратуру цікавлять справи, в яких фігурували високопосадовці і в яких державі було завдано збитків.

Відповідаючи на питання, яка була реакція Рябошапки на згадку його прізвища в стенограмі розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, генпрокурор сказав: "Моя реакція була спокійною і професійною. Прокуратура поза політикою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, куди входив син Байдна, не були і не є предметом розслідування НАБУ, - Бюро

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував ніяких українських законів.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневий телефонній розмові Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його стенограмою в її первісному вигляді