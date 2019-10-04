"Нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська", - Пристайко про візит Зеленського в Станицю Луганську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Чесно кажучи, нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська. Тому що він сказав: "Це все моя земля, це все - українська земля". Те, що ми бачили, як люди там живуть, як вони тягають цими тачками через розбомблений міст, він їм сказав, не ховаючись за спинами охорони: "Я відремонтую цей міст". Якщо ви бачили, від сьогодні люди почали переходити по цьому тимчасовому мосту. І будується новий міст", - повідомив Пристайко.

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