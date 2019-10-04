Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
04.10.19 14:52

Суд відправив під нічний домашній арешт затриманого на хабарі завідувача відділення трансплантації печінки. ВIДЕО

Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт лікаря-трансплантолога Олега Котенка, якого напередодні затримали на хабарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео ТСН

"Застосувати щодо Котенка Олега Геннадійовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою, зазначеною в рішенні, в період часу з 21:00 по 07:00", - зачитала рішення суддя.

Дата закінчення домашнього арешту 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, вчора СБУ в Києві викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти у пацієнтів за проведення операцій.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад $60 тис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У затриманого на хабарі лікаря-трансплантолога з банківської комірки вилучили $840 тис., - Максимець. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100