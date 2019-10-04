Богдан Кутєпов про "п#zдити нещадно", Шарія, Скрипіна і ворожу пропаганду. ВIДЕО

Про це дивіться у новому випуску "Цензор Interview" на Youtube-каналі Цензор.НЕТ.

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00:10 - чи вважає себе журналістом

1:30 - Рубрика "Звірка годинників"

4:07 - "Єдине, чого я боюся - втратити сенс"

4:29 - "Це була чиста емоція" - резонансний пост про "саморегуляцію"

6:10 - Про медіа Медведчука

6:57 - "Моя зброя - це слово"

10:18 - "Ми не повинні давати спуску "Країні", Влащенкові або Голованову"

11:41 - "Я радий, що порушено кримінальну справу за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності)"

13.00 - реакція "Громадського" на скандал через повідомлення про "саморегуляцію"

14:00 - "Перевіряємо слово "п#zдити" в словнику"

18:07 - "Я спеціально почав розкручувати мем "нещадно п#zдити"

21:22 - Якою може бути саморегуляція в журналістському середовищі

26:26 - За яких умов Богдан Кутєпов сяде за стіл переговорів зі Світланою Крюковою

28:29 - Про співпрацю брата Богдана Кутєпова з Анатолієм Шарієм

34: 02 - Про роботу та досягнення "Громадського"

35:00 - Конфлікт із Романом Скрипіним

39:41 - Про те, коли буде готовий помиритися з Романом Скрипіним

46:15 - Рубрика "Війна": Юрій "Пастор" Ленівенко і Василь Сліпак

50.02 - "Неочевидний прогноз"

Як повідомляє Детектор.Медиа, Богдан Кутєпов критично висловився щодо запитань журналістів, які взяли участь у пресконференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка 10 вересня. У замітці в Facebook Кутєпов написав: "Я вважаю так: щоб не було потім криків про утиски свободи слова, журналістів мають пиз**ти самі ж журналісти. А журналісток - журналістки. Тих, які ставлять тупі запитання, просто садити на місце або виводити із залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських помійок типу Страни.юа - нещадно пиз**ти. С - Саморегуляція".

"Громадське" засудило публічні висловлювання журналіста Кутєпова. Поліція відкрила кримінальне провадження за заявою редакції "Страна.uа", яка поскаржилася на заклики до нібито побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів цього видання.

Редакційна рада "Громадського" рекомендувала виконавчому директору громадської організації, за наявності правових підстав, винести догану Богдану Кутєпову із записом у трудовій книжці, що може бути передумовою звільнення в разі подальших порушень.

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