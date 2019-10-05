Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
05.10.19 21:10

Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки в Чернігові активно працюють із новими українськими розробками для Збройних сил України.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, зараз на півночі України тривають спеціальні випробування комплексу некерованого ракетного озброєння Б8В8МСБ на вертольотах Мі-2МСБ. Паралельно проводять етап державних спільних випробувань комплексу протитанкового керованого ракетного озброєння "Бар'єр-В" на вертольоті Мі-8МСБ-В. Робота пов'язана з бойовим застосуванням телеметричних ракет для оцінки характеристик роботи системи управління комплексом.

Дивіться також: Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

"Це перша спроба заміни ще радянського комплексу керованого ракетного озброєння "Штурм-В" за рахунок зміни системи управління комплексом і заміни самої ракети. І система управління, і ракета - виробництва українських підприємств", - розповів т.в.о. начальника науково-дослідного відділу випробувань пілотованих літальних апаратів ДНДІ ВС ОВТ Євген Рашевський.

Випробування комплексу "Бар'єр-В" проводяться на вертольотах Мі-8МСБ-В із перспективою апробації на вертольотах типу Мі-24.

Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 01
Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 02
Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 03
Фото: mil.gov.ua

Читайте також: Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб. КАРТА

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100