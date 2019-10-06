Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму виступі зі сцени на Майдані заявив екскомандир роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін (позивний Зола).

"Я хочу, щоб почули і з того, і з ішого боку - тут зібралися громадяни, а не населення. Так ось громадяни, від імені своїх побратимів- добровольців хочу сказати, що нам тут нав'язують якісь червоні лінії. Для мене червона лінія - це кров мого побратима в цьому окопі, який завтра можуть змусити звільнити. І хто прийде на ці окопи? Сепарня? Росіяни?

Це ми для них повинні звільнити позиції і відійти? Ми залишили в спадщину стабілізований фронт. Ми залишили в спадщину Збройні Сили, які стоять і стримують агресора. І ми залишаємо за собою право продовжувати цю боротьбу. І якщо завтра буде дано наказ відійти, а сліпе ОБСЄ знову не побачить там росіян і російських танків. Якщо громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського будуть волати про допомогу, - адже вони з вірою, з Україною в серці, з прапорами українськими там сьогодні стоять, - ми, добровольці, залишаємо за собою право зайняти ці позиції.

Ми будемо просити народний тил і наших волонтерів нас підтримати, тому що я знаю, що ніхто, крім вас, не зможе допомогти вистояти в цій битві. Вони називають нас солдатами першого сезону. Можливо, це буде для нас останній сезон, але я знаю історію. Я знаю, як герої Крут в одному бою зробили стільки, що потім весь світ визнав Україну. Ми не дамо в нормандському форматі тихенько злити і нав'язати нам "русскій мір". Слава Україні!" - сказав у своєму виступі Лапін.

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