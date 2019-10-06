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06.10.19 18:13

Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію". ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

Петро Порошенко разом із дружиною Мариною поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності.

"Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю, означає, що він знає, що робить, і що він дуже любить Україну", - зазначив п’ятий президент України.

"Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра, і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, як події відбуваються зараз, і знати не буде", - сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

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"Це суто російський сценарій", - підкреслив він.

"Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут, - це абсолютно правильне рішення", - наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ. "Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії, це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна", - сказав він.

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