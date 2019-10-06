Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

Петро Порошенко разом із дружиною Мариною поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності.

"Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю, означає, що він знає, що робить, і що він дуже любить Україну", - зазначив п’ятий президент України.

"Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра, і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, як події відбуваються зараз, і знати не буде", - сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

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"Це суто російський сценарій", - підкреслив він.

"Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут, - це абсолютно правильне рішення", - наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ. "Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії, це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна", - сказав він.

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