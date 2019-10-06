Кажуть про розширення контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар", фактично - будується кордон, - Гданов. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз час, коли говорять одне, а роблять інше - те, що вголос сказати бояться. Фактично будується кордон", - прокоментував Ізет Гданов відео, опубліковане 2 жовтня UA:Херсон.

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На відео зафіксовано будівельні роботи на КПВВ "Чонгар".

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Помітив Гданов й інший "збіг обставин": "Окупанти на захопленій території активно готують русло Північно-Кримського каналу, напевно, для запуску навесні. Приводять у робочий стан залізничне полотно на окупованій частині, яке пов'язує АРК із материком, хочуть запустити поїзди! "Кутаранська дамба" (насосна станція, яку ППУ та СБУ зупинили в 2018 році) забезпечувала сировиною заводи хімічної промисловості в Криму, зараз щодня запускається для "прокачування".

Він також повідомив, що моніторить процес, але "ніхто не реагує".

"Це що? Такий процес повернення територій?" - запитує активіст.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано на 15 листопада.