У низці українських міст створено штаби опору капітуляції. ВIДЕО

За підрахунками поліції, в протестних акціях у Києві в неділю, 6 жовтня, взяли участь близько 10 тисяч осіб. Громадяни провели віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності, а також пройшлися ходою до Офісу Президента та Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

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Так, у Запоріжжі учасники антикапітуляційного віче заявили про створення відповідного штабу, який покликаний об'єднати всіх противників "формули Штайнмаєра" у місті та області. На віче під будівлю Запорізької облдержадміністрації прийшло понад тисячу людей.

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У Харкові штаб опору капітуляції створено ще три дні тому і активно працює. Сьогодні на головну площу міста у межах протестів вийшли сотні людей.

"Штаб національного опору капітуляції України" 6 жовтня створили просто в будівлі Івано-Франківської облдержадміністрації представники громадських та політичних організацій області, а також ветерани й бійці АТО. Аналогічний штаб створили у Черкасах.

Штаби опору капітуляції були створені і в інших містах України, а також у низці міст Донецької та Луганської областей – Маріуполі, Торецьку та інших.

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