Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%, - фінансист, член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:36 - Про свій фінансовий досвід на тлі кризи 2008 року

1:44 - Хто такі незалежні директори "Приватбанку" і чим вони займаються

02.59 - Що зараз відбувається з гривнею

05:20 - Чому зміцнення гривні - проблема для внутрішніх виробників

8:30 - Чи існує загроза різкого падіння гривні за сценарієм 2008 року

10:15 - "Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%"

11:35 - Скільки Роман Сульжик заробляє на ОВДП

14:50 - Хто скаржиться на зайве зміцнення гривні

18:00 - Зараз у нас найбільш професійний Нацбанк, який коли-небудь у нас існував

24:15 - Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

26:08 - Суди щодо "Приватбанку" як чинник ризику для гривні

27:10 - Про останні переговори з МВФ

29:10 - Чому посол США зустрічався з менеджментом "Приватбанку" в Дніпрі

30:30 - "Я не хочу звідси їхати і щоб тут були 90-ті, я хочу, щоб тут була нормальна країна"

31:17 - Чи боїться менеджмент "Приватбанку" Ігоря Коломойського

33:15 - "Зараз "Приватбанк" - найприбутковіший банк в Україні"

35:45 - Про прибуток "Приватбанку" цього року

39:00 - Які чинники зростання призводять до того, що прибуток банку збільшується

40:49 - Чи є ймовірність того, що "Приватбанк" повернуть колишнім власникам,45:00 - Про переговори з МВФ щодо нового стабілізаційного кредиту

46:04 - Як один із творців московської біржі Роман Сульжик переїхав з Москви до Києва під час Євромайдану

59:06 - Як на барикадах Євромайдану Роман Сульжик познайомився з Джоном Маккейном

52:40 - "Після зустрічі на Майдані з Джоном Маккейном почався скандал і довелося звільнятися з роботи в Москві"

55:50 - "Шкода, що у нас такий недорозвинений фінансовий ринок, я тут, зокрема, для того, щоб виправити це"

57:15 - Неймовірно щасливий бути тут і будувати нову Україну

Роман Сульжик почав кар'єру в 1995 році в IT-підрозділах низки технологічних компаній у Нью-Йорку. З 2000 по 2008 рік працював у банку JP Morgan Chase у Нью-Йорку і Лондоні на посаді віцепрезидента. Брав участь у створенні системи ризик-менеджменту і займався торгівлею деривативами.

З 2008-го по 2011 рік був директором і очолював підрозділ торгівлі терміновими фінансовими інструментами в Deutsche Bank у Москві. З квітня 2012-го обіймав посаду керуючого директора з ризиків Московської біржі. Залишив пост у січні 2015 року. Був членом ради ACIRussia - організації фахівців фінансового ринку, входив до ради Національної валютної асоціації (НВА).

Після Майдану повернувся до Києва. Із 30 липня 2019 року - незалежний член наглядової ради "Приватбанку" (Україна).