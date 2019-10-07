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07.10.19 12:21

Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%, - фінансист, член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик. ВIДЕО

Роман Сульжик - незалежний член наглядової ради "Приватбанку", ексбанкір JP Morgan, Deutsche Bank розповів про перспективи зростання економіки України, навіщо потрібні облігації внутрішньої державної позики, із чим пов'язні причини зміцнення гривні.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:36 - Про свій фінансовий досвід на тлі кризи 2008 року
1:44 - Хто такі незалежні директори "Приватбанку" і чим вони займаються
02.59 - Що зараз відбувається з гривнею
05:20 - Чому зміцнення гривні - проблема для внутрішніх виробників
8:30 - Чи існує загроза різкого падіння гривні за сценарієм 2008 року
10:15 - "Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%"
11:35 - Скільки Роман Сульжик заробляє на ОВДП
14:50 - Хто скаржиться на зайве зміцнення гривні
18:00 - Зараз у нас найбільш професійний Нацбанк, який коли-небудь у нас існував
24:15 - Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають
26:08 - Суди щодо "Приватбанку" як чинник ризику для гривні
27:10 - Про останні переговори з МВФ
29:10 - Чому посол США зустрічався з менеджментом "Приватбанку" в Дніпрі
30:30 - "Я не хочу звідси їхати і щоб тут були 90-ті, я хочу, щоб тут була нормальна країна"
31:17 - Чи боїться менеджмент "Приватбанку" Ігоря Коломойського
33:15 - "Зараз "Приватбанк" - найприбутковіший банк в Україні"
35:45 - Про прибуток "Приватбанку" цього року
39:00 - Які чинники зростання призводять до того, що прибуток банку збільшується
40:49 - Чи є ймовірність того, що "Приватбанк" повернуть колишнім власникам,45:00 - Про переговори з МВФ щодо нового стабілізаційного кредиту
46:04 - Як один із творців московської біржі Роман Сульжик переїхав з Москви до Києва під час Євромайдану
59:06 - Як на барикадах Євромайдану Роман Сульжик познайомився з Джоном Маккейном
52:40 - "Після зустрічі на Майдані з Джоном Маккейном почався скандал і довелося звільнятися з роботи в Москві"
55:50 - "Шкода, що у нас такий недорозвинений фінансовий ринок, я тут, зокрема, для того, щоб виправити це"
57:15 - Неймовірно щасливий бути тут і будувати нову Україну

Роман Сульжик почав кар'єру в 1995 році в IT-підрозділах низки технологічних компаній у Нью-Йорку. З 2000 по 2008 рік працював у банку JP Morgan Chase у Нью-Йорку і Лондоні на посаді віцепрезидента. Брав участь у створенні системи ризик-менеджменту і займався торгівлею деривативами.

З 2008-го по 2011 рік був директором і очолював підрозділ торгівлі терміновими фінансовими інструментами в Deutsche Bank у Москві. З квітня 2012-го обіймав посаду керуючого директора з ризиків Московської біржі. Залишив пост у січні 2015 року. Був членом ради ACIRussia - організації фахівців фінансового ринку, входив до ради Національної валютної асоціації (НВА).

Після Майдану повернувся до Києва. Із 30 липня 2019 року - незалежний член наглядової ради "Приватбанку" (Україна).

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