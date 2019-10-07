"Проєкт "Новоросія" лише починається. У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк, а вся Україна буде нашою", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 29 травня, коли Соловйов під час своєї моновистави у МХАТі заявив, що інтеграція окупованих частин Донецької і Луганської області стане "успішним прикладом" повернення до "своєї історії" для інших регіонів України.

"Якщо Луганськ і Донецьк будуть у складі України з дотриманням усіх своїх інтересів і автономії, то така Україна ніколи не буде антиросійською. Піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію... У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна", - сказав Соловйов.

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