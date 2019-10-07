Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
07.10.19 18:08

Коли підписуються документи, відірвані від блоку безпеки, це створює ризики для мирного населення і ЗСУ, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Суспільство має право почути відповіді на запитання, які виникають у зв'язку з підписанням владою "формули Штайнмаєра".

Про це заявила народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Російська влада облаштувала під Дебальцево та Новоазовськом свої військові бази. Там і нині залишаються бойовики та російські окупаційні війська. Чому вони не відходять? Чому ці населені пункти не передають Україні згідно з мінськими угодами?

Читайте також: "Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики. По-перше, цивільному населенню. По-друге, Збройним Силам, які відводять в зимку в чисте поле без фортифікаційних споруд. Хтось порахував скільки це буде коштувати? Хтось прорахував масштаб викликів, які створюються?

Суспільство має право почути відповідь на ці питання, які дуже бентежать.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100