"МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Пацієнти з тяжкими захворюваннями вимагають від МОЗ України розблокувати процедуру закупівлі ліків.

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Організатори акції стверджують, що Міністерство охорони здоров'я має ліки на складах із серпня, проте не підписує документи для поставки їх пацієнтам у регіони. Тому важкохворі пацієнти змушені купувати дорогі ліки за свої кошти.

"І все, чого ми хочемо від Кабінету міністрів, - це щоб вони все підписали і у людей були ліки", - заявив глава благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.

"Насправді препарати, які були завезені в серпні, а ми перебуваємо в жовтні, їх просто не підписують", - додав він.

На акцію прийшов перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.

Він запевнив, що документи на розподіл препаратів в регіони були підписані в понеділок.

"Розподіли підписані і чому раніше виконувач обов'язків міністра або уповноважена особа їх не підписували, я не можу вам сказати", - зазначив він. Заступник міністра запевнив, що найближчим часом ліки будуть доставлені в регіони.

Представників мітингувальників запросили на переговори до Кабінету міністрів.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ