"МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пацієнти з тяжкими захворюваннями вимагають від МОЗ України розблокувати процедуру закупівлі ліків.
Організатори акції стверджують, що Міністерство охорони здоров'я має ліки на складах із серпня, проте не підписує документи для поставки їх пацієнтам у регіони. Тому важкохворі пацієнти змушені купувати дорогі ліки за свої кошти.
"І все, чого ми хочемо від Кабінету міністрів, - це щоб вони все підписали і у людей були ліки", - заявив глава благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.
"Насправді препарати, які були завезені в серпні, а ми перебуваємо в жовтні, їх просто не підписують", - додав він.
На акцію прийшов перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.
Він запевнив, що документи на розподіл препаратів в регіони були підписані в понеділок.
"Розподіли підписані і чому раніше виконувач обов'язків міністра або уповноважена особа їх не підписували, я не можу вам сказати", - зазначив він. Заступник міністра запевнив, що найближчим часом ліки будуть доставлені в регіони.
Представників мітингувальників запросили на переговори до Кабінету міністрів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ