Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній. ВIДЕО

Про це у своєму телеграмі розповів лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.

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"До бою", - команда поліцейським відкривати вогонь по ветеранах та активістах на блокпосту в Кремінній, які прямували на мирну акцію в Золоте! Влада стріляє в українських громадян!" - заявив нардеп, опублікувавши відео спроб ветеранів та активістів пройти блокпост і потрапити в Золоте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовиться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра", - Білецький

Варто зазначити, що сьогодні з ранку активісти повідомляють про проблеми з проїздом в Золоте. Так активіст Олексій Бик, заявив про заборону йому проходити через блокпост.







Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"