Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати на Донбасі не дозволить. Україна - унітарна держава, - МЗС про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це заявив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв, виступ якого опубліковано на сторінці дипломата в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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"Йдеться про місцеві вибори. Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати там не дозволить, бо Україна є унітарною державою. Тому вимога дипломатів до Російської Федерації, яку підтримують також наші партнери по "нормандському формату", - це вивести збройні сили і дати можливість Україні відновити суверенітет над сьогодні окупованою територією", - сказав Макєєв.

Він запевнив, що з "формули Штайнмаєра" не починаються переговори, вона передбачає тільки вирішення питання, коли набуде чинності закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі.

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"Все, про що говорить "формула Штайнмаєра", - це про те, як може набути чинності закон про особливості місцевого самоврядування. Підкреслюю, ніякої автономії там немає, тільки місцеве самоврядування", - зазначив дипломат і додав, що за "формулою Штайнмаєра" такий закон набуде чинності в день проведення на нині окупованих територіях Донбасу виборів, які повинні бути демократичними і відповідати стандартам ОБСЄ.

Водночас Макєєв підкреслив, що ці вибори будуть визнані демократичними тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ побачать, що "на виборчих дільницях немає урок з автоматами, поруч з виборчими дільницями немає танків, будь-який громадянин України, який проживає на цій території, може прийти і проголосувати, в тому числі 1,5 млн тимчасово переміщених осіб".

Також він зазначив, що на виборах українські ЗМІ повинні будуть мати можливість висвітлювати виборчий процес, український ЦВК проводити ці вибори, і будь-який громадянин України зможе балотуватися, будь-яка українська політична партія зможе висувати свої кандидатури.

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