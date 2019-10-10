РФ здійснює інтервенцію на Донбасі військами і технікою, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок. ВIДЕО

Про це в коментарі Укрінформу заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок на полях форуму Salzburg Europe Summit, передає Цензор.НЕТ.

"Має бути покрокове врегулювання з тим, щоб поступово пом'якшувати конфлікт і робити його не таким складним, зменшувати напругу. Сподіваюся, що це буде зроблено правильним чином, з дотриманням інтересів України. Я переконаний, що російська інтервенція на Донбасі (і зараз я говорю не про сепаратистів), з військами і технікою, повинна бути припинена. Україна повинна відновити свій контроль над кордоном з Росією", - заявив Брок, коментуючи питання щодо перспектив врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також читайте: Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

"В якій саме послідовності це (врегулювання. - Ред.) має робитися - повинні вирішувати боку, які домовляються, і перш за все - сама Україна. Я тут не можу давати якісь поради. Але, на мою думку, це повинно відбуватися в тій послідовності, яка дозволить створити передумови для проведення виборів, такі як вільний доступ ЗМІ, реалізація права голосування для переміщених осіб тощо. Але також, я вважаю, - однією з головних передумов має стати відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном", - акцентував Брок.

"Санкції мають тривати, як це було зроблено вже не один раз. Хоча вони досить збиткові і для країн Європейського Союзу. Мушу зазначити, що товарообіг США з Росією збільшився. І саме Європа розплачується за санкції, не США", - додав він.