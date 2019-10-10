Зеленський порадив жителям окупованих територій розмовляти з телевізором, як російський комік Свєтлаков. ВIДЕО

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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"Вся та частина людей, які там живуть, вони мають знати, що ми їх не залишаємо, не кидаємо, ми їх обов'язково повернемо разом з територіями", - заявив Зеленський.

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За словами Зеленського, його головна місія на посту президента - припинити війну. Він додав, що у своїх зверненнях він говорить до всіх цивільних українців. Президент вважає, що на початку конфлікту влада не забезпечила багатьох переселенців з ОРДЛО роботою або житлом, тому вони були змушені повернутися.

"Жодне телебачення, жодні ЗМІ не мають на них впливати. Це мають зробити тільки вони самі: перемикати ці канали, не дивитися їх, а якщо ти дивишся, то як Свєтлаков розмовляв з телебаченням. Це теж вихід, сидіти, поки там немає наших каналів, і казати: "Що ти брешеш? Я тобі не вірю. Скоро українці, наша влада тут з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться", - порадив Зеленський.