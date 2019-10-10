Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"Чому Порошенко виступив проти розведення - він відчув, що формула Штайнмаєра - це ключик і йде в одному кейсі, обговорюваному на вулицях (формула Штайнмаєра і розведення). Тому що комунікаційно, я вважаю, що наші хлопці програли. Ми дійсно недокомунікували з людьми. І це правда, і це помилка. Але в наших інших кроках щодо захисту України немає помилок. Помилка Порошенка тільки в одному, що йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану", - заявив Зеленський.

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"І він готовий. Ви ж бачили заяву і самого президента Штайнмаєра і німецької, і французької сторони, і багатьох європейських ЗМІ - вони в шоці. Тому що його риторика змінюється, як і змінився його статус. Але єдине, що він забуває, що він вже не президент. І не те, що б він забуває, я боюся, що він в це не вірить. Так ось: він проти розведення і йому здається, що з цього приводу може бути Майдан", - додав Зеленський.