Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про миротворчу місію на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

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"Питання миротворців порушується. Я думаю, що це один з напрямків, один з кроків, який ми будемо обговорювати офіційно в "нормандському форматі". Я за те, щоб ця місія була на кордоні. Може так бути, що вона з'явиться на кордоні між Україною та Росією", - розповів Зеленський.

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"Якщо ми з вами розглядаємо миротворців, то я їх розглядаю на кордоні між Україною та Росією", - уточнив Зеленський.