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10.10.19 13:06

Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що у нас війна і ми будемо воювати, - Зеленський про оголошення воєнного стану. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що він президент миру.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про введення воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

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"Я йшов (на вибори. - Ред.) як президент миру. Я хочу завершити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього часу у нас воєнний стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною, ми заберемо війною і військовими свої території, нам не все одно, скільки людей загине, але ми готові, щоб отримати, повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях", - розповів Зеленський.

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"Далі, ви маєте війною йти на Крим, попри те, що наша армія не готова", - уточнив Зеленський.

"Я як президент не готовий втрачати наших людей. Тому обрано дипломатичний шлях. Якщо ми говоримо про території та людей, я завжди казав, що люди - пріоритет номер один, територія - номер два", - акцентував президент.

"Я хочу завдяки "Мінську" і "нормандському формату" спробувати знайти кроки. Я не хочу наших людей лякати", - додав він.

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