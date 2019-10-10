Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання чи не хоче він вибачитися за свої слова на адресу канцлера ФРН Ангели Меркель про недостатню підтримку України в розмові з президентом США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ.

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"Я вчора мав розмову з пані канцлером. У нас дуже хороші відносини. Ми зовсім не порушували цієї теми. Я думаю, що ця ситуація зрозуміла. Я знаю, що вона знає, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю. Я завжди так кажу. Я дуже їм вдячний. Вони знають, що напередодні вони повертали РФ у ПАРЄ, продовжували "Північний потік-2". Я з ними говорив про це дуже багато. Вони також озвучили позиції своїх країн, тому що вони захищають свої країни, свій бізнес. І ця позиція не влаштовує мене як президента і не влаштовує політику України. Вони мені там чесно казали, а я тут теж говорив чесно", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Під час розмови Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.