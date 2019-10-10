Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У ході спілкування з журналістами в межах пресмарафону в четвер у Києві, відповідаючи на питання про те, чи не поділяє він думку про те, що введення "формули Штайнмаєра" може привести до внутрішнього конфлікту і навіть громадянської війни в Україні, Зеленський сказав: "Я думаю, що це не є правдою. Це неправда, тому що в суспільстві є саме запит на припинення війни".

Водночас глава держави додав: "Якщо це питання і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно".

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Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.