Звільнені українські політв'язні можуть приєднатися до переговорів щодо обміну в Мінську, - Зеленський. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання від політв'язня Володимира Балуха про те, чи можна звільнених політв'язнів залучити в переговорний процес із Росією, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо ми говоримо про "Мінськ", то ми можемо говорити про це. Там є політична, економічна, гуманітарна підгрупи і підгрупа у сфері безпеки. Якщо ми говоримо про політв'язнів, про яких ведуться переговори в гуманітарній підгрупі, то будь ласка. Якщо саме в цю підгрупу, саме над цим питанням, то будь ласка. У "нормандському форматі" там сидять чотири лідери, я не розумію, як ми це можемо зробити. У питанні повернення наших політв'язнів, нехай хлопці допомагають. Із задоволенням", - заявив Зеленський.

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