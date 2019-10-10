Занадто багато уваги приділено "попередникам", - Порошенко про пресмарафон Зеленського. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Андрія Серебрянського.

"Занадто багато уваги приділено попередникам. Майже третина часу і найбільш згадуване прізвище під час пресконференції. Це дуже нагадує притчу про 3 конверти, коли приходить новий керівник і йому вручають 3 конверти. На першому написано "вали все на попередників", на другому написано "бери відповідальність на себе", про третій я свідомо говорити не буду. Володимир Олександрович, час відкривати другий конверт.

А якщо серйозно, то півроку з моменту виборів - це достатньо часу, щоб відзвітувати перед суспільством, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані.

Обіцянка, що прийшов кінець епохи бідності і вчителі будуть отримувати по 4 тис. доларів - ми цього не побачили в бюджеті, навіть на наступний рік. Обіцянка, що рішуче будуть знижені тарифи - замість цього ми прийшли до закупівлі електроенергії в РФ. Невже для знищення енергетичної незалежності нашої держави робилися всі ці обіцянки?

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Всі українці хотіли почути відповідь на обіцянку "мир - це просто" і достатньо просто перестати стріляти. Тоді війна тривала тільки тому, що на ній хтось заробляв. І через півроку виявляється, що мир - це складно, що рішення доводиться приймати непрості, а світову солідарність на підтримку України, яку ми будували 5 років, дуже легко ослабити за 5 місяців", - сказав Порошенко.

На його думку, на сьогоднішній день треба об'єднуватися, об'єднуватися всій Україні.

"Об'єднуватися, щоб боронити наш суверенітет, боронити нашу землю, боронити наш рух до Європейського Союзу і НАТО. Про цей шлях ми сьогодні на жаль почули дуже мало", - резюмував Порошенко.