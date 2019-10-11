Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Порохняк - давній соратник Хорошковського по компаніях "Меркс" і "Союз Віктан", а в двотисячних працював в "Укрсоцбанку", який тоді належав Хорошковському.

У 2009 році, одночасно з тим, як "Квартал 95" виходив в ефірі телеканалу Інтер, Порохняк був співвласником цієї студії разом з президентом Володимиром Зеленським.

У 2010 році Порохняк став головою правління телеканалу "Інтер", власником якого тоді був Хорошковський.

Порохняк у Києві пересувався з Хорошковським на одній машині в напрямку маєтку підприємця.

4 жовтня журналісти помітили, як зареєстроване на Катерину Порохняк авто в'їхало на територію, де розташовується маєток родини Хорошковських.

А 29 вересня приватний борт Хорошковського вилетів з Києва до Лондона. І серед пасажирів, крім Хорошковського, були той же Порохняк і Олександр Луканов - член правління і президент російського банку в Україні "Альфа банку".

Журналісти зазначають, що літак, яким користується Хорошковський, має герб з літерами K і H. Саме з цих двох букв починається прізвище Хорошковський в англійській транслітерації.

За допомогою публічних онлайн-сервісів журналісти проаналізували й інші перельоти цього літака.

Так, за понад 3 останні роки президентства Петра Порошенка борт Хорошковського лише двічі прилітав в Україну. Натомість літак з його іменним гербом регулярно відвідував Москву. Лише цього року був там 4 рази. А за останні три роки - сумарно 16 разів.

Як наголошується в розслідуванні, Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну і навідуватися в Офіс Президента. Тільки від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову. Президент Володимир Зеленський 10 жовтня під час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.

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