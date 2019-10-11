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11.10.19 13:12

Немає російського громадянства - звільнення: окупанти прискорили "паспортизацію" на Донбасі, - ГУР. ВIДЕО

Командування російсько-окупаційних військ продовжує вживати заходів для прискорення "паспортизації" особового складу всіх "силових структур", сформованих на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, у зв’язку з цим запроваджується практика щомісячного заслуховування на засіданнях атестаційних комісій тих командирів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, де показник "паспортизації" буде найгіршим, з подальшим ухваленням рішень про накладення стягнень включно до звільнення з військової служби.

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Крім того, до 1 листопада ц.р. до всіх "силовиків" буде доведено під підпис персональне попередження про звільнення зі служби у разі неотримання російського громадянства до кінця поточного року.

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