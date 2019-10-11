"Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний. ВIДЕО

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі з питань Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Кому треба давати більше самоврядування? Донбасу, де зараз війна, або Вінниці чи Рівному. Очевидно, що Вінниці і Рівному, бо вони набули досвіду, виросли на сьогодні... А ми говоримо, вони мають отримати більше повноважень. Щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - каже Безсмертний.

Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.