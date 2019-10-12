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12.10.19 12:46

"РФ розв'язала війну на Донбасі. Слава Україні!" - брат Чубайса не став сперечатися з терористом Гіркіним і покинув радіоефір. ВIДЕО

Брат російського політика Анатолія Чубайса Ігор у прямому ефірі радіостанції "Комсомольская правда" звинуватив РФ у розпалюванні війни на Донбасі і не захотів розмовляти з терористом Ігорем Гіркіним.

Відповідне відео виклала "Комсомольская правда" на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Донбас, звичайно, де-юре - частина України, і він туди повернеться. Але загалом я хочу пояснити свою позицію. Я вважаю, що наша країна, на жаль, перебуває в стані глибокої кризи. І екологічної (два мільйони кілометрів тайги вже згоріло),  і демографічної (у нас зменшується населення),  і економічної (у нас уже п'ять років знижується життєвий рівень). До того ж за це відповідає президен", - зазначив Чубайс.

Після цього Чубайс звинуватив Росію в розв'язуванні війни в Україні та сказав, що покине студію, якщо Стрєлков не визнає своєї причетності.

"І, крім того, наша країна веде війну в Україні. Україна домагається демократичних прав, правових норм. В Україні відбулись вільні вибори, Україна є частиною Європи - вільний в'їзд та виїзд. І я відразу хочу сказати, що вважаю війну з Україною злочином. Той, хто розв'язав цю війну, є злочинцем. І я готовий вести дискусію лише в тому разі, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо не визнає, то я покидаю студію. Слава Україні!" - сказав Чубайс і пішов зі студії, не дочекавшись відповіді Гіркіна.

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