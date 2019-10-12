Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Водяного (з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з станкового протитанкового гранатомета і протитанкового ракетного комплексу), двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), а також - неподалік від Мар'їнки (з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), Широкиного (із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї) і Пищевика (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї).
У повідомленні наголошується, що протягом поточної доби в результаті ворожих обстрілів легкі поранення мають 2 військовослужбовці Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 11 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.