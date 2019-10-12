У Києві урочисто відкрили меморіальні дошки трьом військовослужбовцям, загиблим на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 10 жовтня у Деснянському районі, на будівлі школи №248 відкрили меморіальну дошку на честь Андрія Валерійовича Бордюжі (позивний Хонда), 27.12.1982 року народження, старшого солдата, навідника 1-го десантного-штурмового взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який брав участь у боях за Донецький аеропорт, 5 років провів на фронті, та помер 5 липня цього року.



Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", відзначений почесним нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" та грамотою за проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальні дошки чотирьом загиблим українським героям відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж











Фото: don.kyivcity.gov.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальні дошки чотирьом загиблим українським героям відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

11 жовтня у Дарницькому районі, на фасаді гімназії №261 відкрили меморіальну дошку на честь Станіслава Михайловича Зінчика, 22.09.1975 року народження, уродженця села Гайшин Переяслав-Хмельницького району Київської області, рядового резерву, стрільця 1-го резервного батальйону Північного ОТО НГУ, який загинув 24.05.2014 року від поранень осколками гранати, що розірвалася поблизу нього, в бою з терористами, який розпочався близько 17:00 та тривав біля двох годин, на блокпосту в районі перехрестя доріг Красний Лиман — Краматорськ на східній околиці Слов'янська. Врятував товаришів, коли до блокпосту влучила граната, але сам отримав осколкові поранення несумісні з життям.



Указом Президента України № 543/2014 від 20 червня 2014 року, "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).



Нагороджений медаллю ВГО "Країна" "За визволення Слов'янська" (посмертно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальні дошки загиблим українським воїнам Ігорю Шаврієву й Артему Джубатканову відкрито в Миколаєві. ФОТО









Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку загиблому українському бійцю Андрію Корні відкрили в Хоролі на Полтавщині. ФОТО

11 жовтня у Солом'янському районі відкрили меморіальну дошку на честь Сергія Георгійовича Берегового, 25.09.1976 року народження, старшого солдата, стрільця 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 14 липня 2015 року під час мінометного обстрілу нашого опорного пункту біля селища міського типу Луганське Донецької області.



Указом Президента України № 568/2015 від 5 жовтня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).



Нагороджений пам'ятним нагрудним знаком м. Києва "Герой Киянин" (посмертно).



Нагороджений медаллю УПЦ КП "За жертовність і любов до України" (посмертно).



Нагороджений медаллю Київської міської ради "Честь. Слава. Держава" (посмертно).













Фото: solor.gov.ua