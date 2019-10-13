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13.10.19 12:26

"Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зателефонував боксерові Олександру Усику, щоб привітати його з перемогою над американцем Чаззом Візерспуном.

Відео телефонної бесіди Зеленського й Усика опубліковано в інстаграмі lomus_official, інформує Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Президент Украины Владимир Александрович Зеленский @zelenskiy_official Поздравил Александра Усика с победой ! @usykaa #usyk#lomus#lomusofficial#loma#zelenskiy_official #ukraine#kiev#boxing#chicago#usa#zeprezident #champion

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

"Ви знаєте, що ми боксували в маленькій Україні. Дуже багато людей підтримували. Служу народу України!" - сказав Усик президенту.

"На наступних вихідних Олександр Гвоздик буде відстоювати честь країни. Ми його поїдемо підтримувати", - додав боксер.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після сьомого раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

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