"Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського. ВIДЕО

Відео телефонної бесіди Зеленського й Усика опубліковано в інстаграмі lomus_official, інформує Цензор.НЕТ.
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Президент Украины Владимир Александрович Зеленский @zelenskiy_official Поздравил Александра Усика с победой ! @usykaa #usyk#lomus#lomusofficial#loma#zelenskiy_official #ukraine#kiev#boxing#chicago#usa#zeprezident #champion
Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)
"Ви знаєте, що ми боксували в маленькій Україні. Дуже багато людей підтримували. Служу народу України!" - сказав Усик президенту.
"На наступних вихідних Олександр Гвоздик буде відстоювати честь країни. Ми його поїдемо підтримувати", - додав боксер.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після сьомого раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.
Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.