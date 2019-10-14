Померлого після поранення на Донбасі морпіха В'ячеслава Кубрака поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на facebook-сторінці побратима Героя Сергія Ярошенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поховання побратима... Кубрак В'ячеслав Анатолійович. 33 роки. 36-та ОБрМП. Спочивай з Миром, брате... Співчуття та підтримка рідним та близьким... Тримайтеся... ВАМ, добрі люди, УСІХ Благ і Миру!.. Україні - Перемоги", - наголошується в повідомленні.

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Дивіться: Морпіх 36-ї ОБрМП В'ячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС. ФОТО

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В'ячеслав Анатолійович Кубрак народився 11 квітня 1986 року в Миролюбівці. Проходив службу в Криму, в 36-й окремій бригаді берегової охорони (Перевальне), після окупації півострова російськими військами вийшов на материкову частину України. З вересня 2014 року виконував завдання в Приазов'ї: Гранітне, Лебединське, Широкине. Служив прапорщиком, командиром інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти. 8 жовтня під час виконання бойового завдання з проведення інженерної розвідки в зоні ООС зазнав мінно-вибухового поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, від якого помер о 6:45 11 жовтня в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова міста Дніпро. У бійця залишилася дружина, з якою він одружився в липні цього року.