Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
14.10.19 08:53

Померлого після поранення на Донбасі морпіха В'ячеслава Кубрака поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Миролюбівка Нововоронцовського району Херсонської області 13 жовтня відбулася церемонія прощання з В'ячеславом Кубраком, померлим після поранення на Донбасі.

Про це йдеться на facebook-сторінці побратима Героя Сергія Ярошенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поховання побратима... Кубрак В'ячеслав Анатолійович. 33 роки. 36-та ОБрМП. Спочивай з Миром, брате... Співчуття та підтримка рідним та близьким... Тримайтеся... ВАМ, добрі люди, УСІХ Благ і Миру!.. Україні - Перемоги", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники НЗФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ

Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 01Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 02
Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 03
Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил, поховали на Черкащині. ФОТОрепортаж

Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 05
Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 06
Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 07
Померлого після поранення на Донбасі морпіха Вячеслава Кубрака поховали на Херсонщині 08

Дивіться: Морпіх 36-ї ОБрМП В'ячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС. ФОТО

Також читайте: Морпіх 36 бригади Юрій Вовк загинув під час ворожого обстрілу в зоні ООС (оновлено)

В'ячеслав Анатолійович Кубрак народився 11 квітня 1986 року в Миролюбівці. Проходив службу в Криму, в 36-й окремій бригаді берегової охорони (Перевальне), після окупації півострова російськими військами вийшов на материкову частину України. З вересня 2014 року виконував завдання в Приазов'ї: Гранітне, Лебединське, Широкине. Служив прапорщиком, командиром інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти. 8 жовтня під час виконання бойового завдання з проведення інженерної розвідки в зоні ООС зазнав мінно-вибухового поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, від якого помер о 6:45 11 жовтня в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова міста Дніпро. У бійця залишилася дружина, з якою він одружився в липні цього року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100