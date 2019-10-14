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14.10.19 14:52

Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - "Думська". ВІДЕО+ФОТО

Заступник нового губернатора Одещини Віталій Свічинський зірвав невеликий брифінг Максима Куцого біля обласної державної адміністрації після закінчення урочистих заходів на честь Дня захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Так, журналістка "Думської" Влада Кузьміна поставила голові ОДА кілька запитань, на які Максим Куций почав відповідати, але Свічинський, грубо перервавши і шефа, і репортера, сказав, що "в нього багато справ, а пресконференція буде спланована окремо". Після цих слів під несхвальні вигуки журналістів він вивів Максима Куцого з брифінгу.

Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - Думська 01

"Схоже, поганий приклад Юлії Мендель (речниця президента Зеленського. - Ред.) є заразливим", - зазначає видання.

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