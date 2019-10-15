Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші". ВIДЕО

Про це йдеться в черговому випуску програми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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У 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об’єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно.

На запит журналістів у Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ТОВ "БК "Ольвія" і ТОВ "Рубікон-Моноліт".

Дві з них - ТОВ "БК "Ольвія" і ТОВ "Рубікон-Моноліт" - були відсіяні. А переможця обирали з двох компаній, тісно пов’язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" була дружина екснардепа Наталія Микитась, а ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді.

Переможцем була визначена ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", як єдина, що мала доступ до робіт, пов’язаних з державною таємницею.

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Примітно, що фактична адреса ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" - Богданівська, 10 - збігається з адресою офісів ТОВ "Укрбуд девеломпент" і Державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Усі три компанії мають зв'язок з Максимом Микитасем.







За умовами контракту ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області та ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році.

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Примітно, що веде будівництво не тільки допущена до держтаємниці ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс". Знімальній групі журналістів вдалося зафіксувати, що на територію військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто Корпорації "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з Державною корпорацією "Укрбуд", президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому "Укртрансбуд" взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як Імовірний виконавець робіт на будівництві сховищ.

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Крім складів на військових арсеналах, ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" є підрядником на будівництві Шулявського моста в Києві. Цей підряд компанія отримала в результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов'язаною з Максимом Микитасем.

ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала його і заморозила будівництво. Передоплата становила близько 600 млн грн, але станом на перше вересня роботи тут виконані тільки на 60 млн грн.

Щоб продовжити вже оплачену Києвом і заморожену підрядником реконструкцію Шулявського моста, міська влада планує доплатити ще пів мільярда гривень. На початку жовтня 2019 року мер Києва Віталій Кличко підняв вартість Шулявського моста ще майже на 500 млн грн.