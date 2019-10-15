Нардеп від "Слуги народу" Олександр Копиленко склав присягу в парламенті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час засідання парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що ЦВК зареєструвала Коваленка народним депутатом 5 жовтня.

"5 жовтня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, внесеного до виборчого списку партії "Слуга народу", - сказав Разумков. Він запросив Олександра Коваленка скласти присягу перед вступом на посаду.

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