Коли зайшли в ДАП, то боялися щось випадково, не в бою, розбити. Думали - відстоїмо, і життя відновиться, - легендарний кіборг Олег Кузьміних у проєкті "Своя війна". ВIДЕО

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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02:13 - Олег Кузьміних: "візитка"

04:25 - Про посади і роботу на початку війни

05:00 - Коли починалася війна, розуміння, що бойові дії будуть, не було

05:30 - Коли почалися бойові дії, я став добровольцем, майором-кулеметником

06:45 - Про позаштатний спецпідрозділ з офіцерів-десантників, створений Михайлом Забродським, і як Кузьміних туди потрапив

08:10 - За що сподобався Забродський

08:44 - Ніхто не хотів брати кулемет, і я його взяв - про те, як офіцер став кулеметником

09:38 - Про перше бойове завдання

10:42 - Про взяття гори Карачун

12:25 - Про бойові дії 95-ї бригади

13:15 - Чому гора Карачун була такою важливою

14:05 - Як відбувалися артилерійські дуелі

18:37 - Про операцію щодо захоплення нового терміналу Донецького аеропорту 26 травня 2014 року

22:02 - Про евакуацію бойовиків з нового терміналу на КамАЗах

22:35 - Про бойове зіткнення з противником в аеропорту

22:56 - 100 набоїв у натовп, який сидить у кузові, зі ста метрів - про вогонь по противнику в аеропорту

27:00 - Про картини справжньої, а не кіношної війни

28:40 - Як зупинив ворожого стрілка із "Джмелем"

29:20 - Про приємні моменти в аеропорту - duty free, vip-зал і фуа-гра

30:28 - Про настрої після травневих боїв в аеропорту

33:10 - Про повернення на гору Карачун

33:50 - Як попити чаю, коли немає води

35:15 - Про початок операції зі звільнення Ямполя і кільця навколо Слов'янська

40:00 - Про засідку біля Кривої Луки

41:23 - Відео з-під Слов'янська, 2014 рік, "ліжко" Кузьміних посеред поля

42:28 - Як втратили БТР з екіпажем під час бою

44:21 - Про вхід до Слов'янська

45:19 - Курйози під час звільнення Слов'янська

46:45 - Спогади про рейд у сектор "Д"

47:07 - Я вперше в житті побачив загороджувальний вогонь

48:28 - Як відбувалися бої за Савур-Могилу

53:36 - Коротка довідка: що відбувалося на початку серпня 2014 року в Червонопартизанську і навіщо 95 бригада рухалася в район Степанівки і Маринівки

55:00 - Вперше під обстрілом "Градами"

57:40 - Після "Градів" люди побоювалися гуркоту грому

58:40 - Бої та обстріли біля Міусинська

59:40 - Як на БТРі забирали "мужика з лісу" за Савур-Могилою, а це виявився начальник Генштабу Віктор Муженко

1:01:05 - Як Муженко інспектував пайки солдатів

1:03:00 - Помутніння у військовослужбовців після тривалого рейду

1:04:30 - Про завдання формувати батальйон

1:06:13 - Як бюрократія Міноборони запобігла створенню кишенькового підрозділу

1:07:30 - Про формування батальйону під командуванням Олега Кузьміних