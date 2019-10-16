"Твій Аллах - ФСБ", - свідка Багірова в сфабрикованій справі проти кримського правозахисника Емір-Усеїна Куку звинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Кримської солідарності, свідок Багіров Насімі Відадієвіч брав участь як агент ФСБ у цій кримінальній справі, впливаючи на дітей підсудного Емір-Усеїна Куку в період перебування останнього на стадії попереднього розслідування в СІЗО.
Як доказ був опублікований відеозапис, зроблений родичами підсудного 4 березня 2016 року прихованою камерою.
Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.
Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11-28 березня.
28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.
Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.
За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).