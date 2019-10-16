При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"До нас часто звертаються представники різного бізнесу з інформацією про те, що когось кошмарять, у когось продовжують вимагати хабаря. У мене велике прохання: нам потрібен час для того, щоб замінити негідників і корупціонерів на державних постах. І інспектори та інші чиновники, які з вас вимагають хабаря, залишаться там недовго. Будь ласка, не бійтеся, звертайтеся до нас, розповідайте про такі випадки", - наголосив він.

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Гончарук зазначив, що стосовно таких випадків є комунікація з правоохоронцями: "Всіх цих людей потрібно арештовувати і саджати у в'язницю, щоб вони більше не вимагали з бізнесу хабаря, і якось впливати. Без ваших повідомлень боротися з цим буде складніше".

Створена комісія триматиме на контролі кожне звернення.