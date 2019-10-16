"Наш пан - хороший такий, тільки про нас і думає", - в Челябінську запропонували відновити кріпосне право. ВIДЕО

Петиція розміщена на сайті Change.org, інформує Цензор.НЕТ. Станом на 16:15 16 жовтня її підписали 750 осіб.

"Низький рівень доходів позбавляє людину серйозної частини гарантованих свобод. Працівник не може дозволити собі свободи переміщення, йому складно зважитися на якусь кардинальну зміну в своєму житті. Та він навіть на участь в якомусь колективному заході на захист власних прав не погодиться, оскільки повністю залежить від роботодавця. Це, фактично, і є кріпосне право!" - свідчить текст петиції.

На підтримку свого звернення робочі записали відеоролик.

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"Наш пан - хороший такий, тільки про нас і думає. Ось лише півень запіє - він одразу в труди праведні подався", - заявляє в ньому чоловік. "І чого ж він тільки для нас не робить! І путівку в дитячий табір платно виділить, і зарплату на 2% за 3 роки проіндексує", - вслід за ним жінка.

"Я створив петицію з проханням узаконити кріпосне право. Адже неформально для нас воно вже є. А офіційне його введення дасть нам нові соціальні гарантії", - стверджує на відео один з авторів ролика.

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"Петиція [і відеоролик] - це певна можливість звернути на себе увагу, тому що те, що відбувається в мономістах, це і є кріпосне право. Ми і говоримо, що його пора "легалізувати". Громадські інститути не працюють зовсім", - розповів РБК завідувач організаційним відділом Челябінської обласної організації гірничо-металургійного профспілки Росії Володимир Ревенко.

Ревенко додав, що роботодавці поки не відреагували на публікацію петиції і відео. "[На випадок спроби звільнити співробітників заводу через публікацію петиції] у нас є практика відновлення людей. Якщо самі роботодавці реагуватимуть [звільненнями чи будь-якими санкціями], вже вибачте, але будемо захищатися, будемо огризатися", - зазначив він.