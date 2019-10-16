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16.10.19 18:10

Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що передав до Служби безпеки України докази підкупу учасників акції "Ні капітуляції", які протестують проти "формули Штайнмаєра".

Про це Арахамія сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

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"Так, я вчора передав слідчому (заяву про підкуп учасників акції. - Ред.), підписав бумагу. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна - в Державне бюро розслідувань, а друга - в СБУ", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він.

У своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції.

Після цього Арахамія вибачився перед усіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли "за покликом серця і душі".

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