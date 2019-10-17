Керівництво фракції має провести розмову з Медяником щодо його "цукрового" листування, - нардеп від СН Янченко. ВIДЕО

Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Коментуючи листування свого колеги по фракції В’ячеслава Медяника, де йшлося про вирішення певних питань із прокурорами, представниця "Слуги народу" наголосила, що вважає таке листування "не зовсім однозначним".

"Однак, з іншого боку, це дає натяки і можливість підозрювати у чомусь депутата", – переконана Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Тож, на її думку, керівництво фракції має "провести певну розмову" з Медяником та "розмову на запобігання" з усію фракцією.

"Мені здається, що завдання народних депутатів – відстоювати інтереси всього суспільства, для цього ми й були обрані", – підкреслила Галина Янченко.

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".