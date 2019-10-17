Госпсуд Києва призупинив розгляд позову ексвласників "Приватбанку" про повернення їм акцій, - НБУ. ВIДЕО

Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Щойно Національний банк отримав постанову Господарського суду Києва, яка була ухвалена вчора, 16 жовтня 2019 р., про те, що, розглядаючи справу за позовом Коломойського і компанії Triantal до низки відповідачів, зокрема Національного банку, про повернення акцій "Приватбанку", суддя ухвалила рішення про припинення провадження в цій справі до рішення у справі в апеляційному суді щодо визнання незаконною націоналізації ("Приватбанку". - Ред.), - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпсуд, який мав розглянути позов про повернення акцій "Приватбанку" ексвласникам, "замінували"

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".