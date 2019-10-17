"Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Бородая, до ліквідації Мотороли київська влада стосунку не мала, але в двох інших випадках працювали українські спецслужби.

"З Моторолою - випадок специфічний. Він належить до категорії розборок з місцевим криміналом - стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має. З убивством Гіві - там усе зрозуміло: це в чистому вигляді операція СБУ ... Це операція із закинутими агентами – які виїжджали, а потім повернулися. Це саме - класика ... Захарченко, як мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання ... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити. Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже у віці... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР опинилися в Києві ... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там усі заарештовані у цій справі - люди глибоко пенсійного віку", - сказав Бородай.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищення Захарченка було вигідне передовсім РФ, - заступник голови СБУ Кононенко

Нагадаємо, 31 серпня, у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).

У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".

Терориста Гіві (Михайла Толстих) підірвали 8 лютого у власному кабінеті в окупованому Донецьку. "Заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін заявив: "Не відкидаємо причетності до цього теракту радника міністра внутрішніх справ України Шкіряка".