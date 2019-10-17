У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробив під час засідання парламенту перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Головою об'єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка.

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"Разом із колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Спасибі колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання. Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне, політичне, соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. Насамперед займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці теж перебуватимуть під нашою пильною увагою", - написав Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

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