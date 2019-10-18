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18.10.19 13:35

Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 жовтня, у Миргороді Полтавської області відбулося прощання з Ярославою Сергіївною Никоненко, 1983 року народження, солдатом, військовослужбовцем 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України, яка була відряджена до зони Операції Об'єднаних Сил та загинула 15 жовтня в районі міста Мар'їнка Донецької області від кулі снайпера найманців РФ.

Про це йдеться в матеріалі Hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярослава Никоненко народилася 25.08.1983 року. Займалась волонтерством, у 2018 році вступила на військову службу за контрактом, яку розпочала в Окремому президентському полку, після чого перейшла служити до 101-ї ОБрО ГШ ЗСУ. Є донькою Никоненка Сергія Григоровича, бійця батальйону "Айдар", який загинув 18.01.2015 року біля села Троьхізбенка Луганської області внаслідок обстрілу російськими збройними формуваннями з РСЗВ "Град".

Ярославу Никоненко поховали на Алеї Героїв Миргорода поруч із могилою батька. У неї залишилися сестра та донька.

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Нагадаємо, 15 жовтня двоє бійців загинули, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Серед загиблих виявилася український воїн Ярослава Никоненко.

Детальніше про героїчну історію сім'ї Никоненків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Віддаймо честь і схилімо голови у зв'язку з важкою втратою сім'ї Никоненків".

Картка допомоги - сестра, військовослужбовець ЗСУ,
Никоненко Богдана Сергіївна, 5168 7427 1943 9899.

Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 01

Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 02

Мати Ярослави Никоненко.

Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 03
Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 04

Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 05
Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 06
Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 07
Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 08
Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді 09

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