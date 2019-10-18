Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам після засідання суду.

"Сьогоднішнє рішення суду - незаконне, це свавілля. Цим рішенням суду переслідується нелегітимна мета. Я коли готувався до розгляду клопотання в суді першої інстанції, я був попереджений "доброзичливцями" про те, що я ризикую своєю репутацією, що Пашинський буде заарештований, буде заарештований безальтернативно, він буде утримуватися під вартою і отримає вісім років позбавлення волі в цьому кримінальному провадженні. Я не впевнений, що так буде", - сказав він.

Федур зазначив, що він має певний досвід роботи з такими замовними політичними справами ще із середини 90-х років: "За кожної зміни влади в Україні у нас з'являлися такі процеси. В абсолютній більшості з них мені доводилося захищати. У результаті ці люди були виправдані або справи щодо них були закриті ГПУ".

"Я впевнений, що рано чи пізно і це кримінальне провадження буде закрито в ГПУ або Пашинський буде виправданий. Такого злочину, який інкримінується йому, немає в природі. Я це доведу", - підкреслив адвокат.

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"Так, сьогодні ми програємо. Ми отримали два судові рішення, але я про них був попереджений. Мене попереджали, що рішення апеляції буде аналогічним. Учора, виступаючи в суді, знаючи, яке буде рішення ще до засідання, я однак намагався обґрунтувати свою правову позицію і я вважаю, що я її обґрунтував належним чином. А те, що суд ухвалив беззаконне рішення - на жаль, маємо таку катастрофу, коли суди ухвалюють такі рішення у замовних політичних справах, але я знаю, як потім такі справи розслідуються, і я знаю, чим вони закінчуються. Хочу звернути увагу, що Сергій Пашинський самостійно ухвалив рішення, хоча були наполегливі рекомендації втекти з України, що він не тікає, він сидітиме тут у в’язниці стільки, скільки буде визначено судом, але він боротиметься і захищатиметься від незаконних підозр і обвинувачень. Я буду його захищати. Я вважаю, що рано чи пізно буде визнано в судах України, а за необхідності і в Європейському суді з прав людини, що його тримання під вартою було незаконним, що притягнення його до кримінальної відповідальності було незаконним", - сказав Федур.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

На сьогоднішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.