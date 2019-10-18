В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов. ВIДЕО

Про це заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні 35% економіки в тіні. Ця частина економіки практично не платить податки і в бюджеті не вистачає грошей на пенсії. Щоб тіньова економіка перестала бути тіньовою її потрібно порахувати. Той закон, який було прийнято, дасть змогу порахувати цей сектор.

Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними. Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі ДПС розробляє безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", - розповів чиновник.

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