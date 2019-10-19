Загиблого від кулі снайпера на Донбасі морпіха 36-ї ОБрМП Степана Криля поховали на Луганщині. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже добра людина. Озлобленості в нього взагалі не було. Він був завжди веселим, завжди приходив на допомогу, не знаю, така світла людина. Мій син із ним дружив", - згадує Наталія Бесполудінова.
"Він казав, що прийшов боротися за свою країну. Наша країна незалежна, і я, мабуть, буду відстоювати її цілісність і суверенітет… Влучив снайпер. Куля. Він був у тяжкому стані. Серце його зупинялося. У тяжкому стані, сказали, що не дихає. Серце його запускали п'ять разів", – розповів побратим Богдан.
Поховали бійця на Алеї Героїв військового кладовища села Чмирівка Старобільського району.
Степан Валерійович Криль народився 14 грудня 1992 року в селі Байдівка Старобільського району. Був сиротою, виховувався в інтернаті. Працював на фермерському підприємстві в рідному селі. До лав української армії вступив у 2015 році.
Служив старшим матросом у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Планував незабаром одружитися. Загинув 16 жовтня близько 21:00 у районі села Комінтернове Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У бійця залишилися тітка і син.